تعرف على كواليس الأزمة الجديدة بين مصطفى محمد وفاتح تريم

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اشتعلت في الساعات الماضية أزمة جديدة بين فاتح تريم المدير الفني لفريق بيشكتاش ونجم فريقه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر والفريق التركي في أعقاب خسارة الفريق في مباراة الدربي أمس الاثنين أمام نظيره جالطة سراي.

وخسر فريق بيشكتاش أمس أمام نظيره جالطة سراي بنتيجة 2-1 ، وحصل فريق بيشكتاش على ركلة جزاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة وتصدى لها مصطفى محمد لتسديدها لكنه أهدرها.

وفتح فاتح تريم النار عقب نهاية المباراة على مصطفى محمد وحمّله مسؤولية خسارة الفريق مؤكداً أنه انبرى لتسديد ركلة الجزاء رغم أنه ليس دوره وليس هو المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء الأول في الفريق.

وقال فاتح تريم في تصريحات نارية نقلتها وسائل الإعلام التركية اليوم: لدينا لاعب مسؤول عن تسديد ركلات جزاء وهو سيكالداو، ومصطفى محمد تجاوزه وأمسك الكرة عقب احتساب ركلة الجزاء وقال إنه سيسددها.

وتابع فاتح تريم : سبق وأن طلبت من مصطفى محمد التسجيل في مباراة محفوفة بالمخاطر من أجل الفوز، مصطفى محمد لاعب مهم ، ولكن كان عليه ترك تنفيذ ركلة الجزاء لزميله سيكالداو.

وأوضح: لم يكن من الممكن أن تحدث أزمة داخل ملعب المباراة ، وأن يمسك سيكالداو بالكرة ويقول إنه هو منفذ ركلات الجزاء ويصر على تسديدها، لا نستطيع أن نقول إنه مخطئ لأنه لم يأخذ الكرة من مصطفى محمد ويسدد الكرة، لأنني أعرف سيكالداو جيداً وهو شخص لطيف.