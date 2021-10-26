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«نقل النواب»: إلغاء «الطوارىء» يؤكد اننا أمام قائد «استثنائى»

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«نقل النواب»: إلغاء «الطوارىء» يؤكد اننا أمام قائد «استثنائى» «نقل النواب»: إلغاء «الطوارىء» يؤكد اننا أمام قائد «استثنائى»

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح بإلغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، يؤكد أن باتت تنعم بالأمن والأمن في عهده، وهو حريص دائما على توفير الأمن الذي أفتقدناه لفترات طويله .

وأضاف «عابد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التي طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويله، وتحققت بفضل جهود الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، الذي يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دوله خالية من العشوائيات وأن يحيا فيها المواطن حياة كريمة، وقد رأينا المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل «. وتابع أن الانجازات الموجوده الان على الارض وفي كل مكان تؤكد اننا امام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامه ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعه كبيره. .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد اعلن، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة. وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، «يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

المصرى اليوم

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