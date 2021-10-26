«التجمع»: إلغاء مد حالة الطوارئ يفتح الطريق لمشاركة شعبية وسياسية في مختلف القضايا

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أعلن حزب التجمع عن تقديره لقرار الرئيس إنهاء مد حالة الطوارئ، تلك التي ظلت تعيشها مصر بشكل شبه دائم، والتي كانت القوى الوطنية، الشعبية والسياسية والنقابية، تترقب الغاءها، خاصة بعد تمكن مصر، شعباً وجيشاً وشرطة وحكومة، من استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق خطوات بارزة وملموسة على الأرض في مواجهة قوى العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار والأمن والأمان، والسير على طريق التنمية الاقتصادية، وبصفة خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه على الرغم من استمرار التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب من الجميع التسلح بالوعي واليقظة، فإننا نراها خطوة ضرورية على طريق بناء قدرات مصر الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية المصرية، معتمدين في ذلك على تأكيد منظومة الحريات العامة، من حرية الفكر والاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتأكيد ثقافة المواطن ودولة القانون، إلى تأكيد منظومة حقوق الإنسان الشاملة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما تتطلبه من عمليات التنمية الاقتصادية لقطاعات الإنتاج المختلفة، وعدالة توزيع الأعباء، وعدالة اجتماعية.

ولفت البيان ايضا إلى أن الإعلان عن إنهاء مد حالة الطوارئ، من شأنه أن يفتح الطريق أمام أوسع مشاركة شعبية وسياسية في قضايا الوعي والتنمية الاقتصادية والبشرية، والمشاركة في استراتيجيات ومبادرات التنمية الثقافية وحياة كريمة، كما أن هذا الإعلان يمثل خطوة هامة في ظل إعلان السيد الرئيس، بأن يكون عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقاً وتأكيداً لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي تحققت نتيجة تضحيات الشعب المصري وأبنائه من الجيش والشرطة.