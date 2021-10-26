«برلمانية حماة الوطن» ترحب بإلغاء الطوارىء: دليل على استقرار البلاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ترحيبها بقرار إلغاء حالة الطوارىء. وقال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات دليل على أمن واستقرار البلاد، ويؤسس للجمهورية التي تتطلع إليها مؤسسة الرئاسة والشعب المصري.

وأضاف«شلبي» في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن قرار رئيس الجمهورية يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، وتنعم بإستقرار لم تري مثيل له منذ عقود، نتيجة وعي مجتمعي وشعب أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية.

و تابع أن قرار الرئيس السيسي، انعكاسا واضحا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي جاءت بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب.

واضاف : القرار يأتي ضمن رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، تتأسس على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والغاء كل ما يقيد تنفيذها بشكل كامل .