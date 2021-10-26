حزب الحركة الوطنية : إلغاء الطوارئ قرار تاريخي .. ومصر مقبلة على مرحلة انفتاح حقيقي

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وصف حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد على رئيس الحزب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغاء حالة الطوارىء بالقرار التاريخي والشجاع الذي يؤكد ان مصر مقبلة على مرحلة انفتاح حقيقي في كافة المجالات خاصة لما يحمله القرار من معاني ودلالات تؤكد ان مصر لم تعد بحاجة لطوارئ وانها باتت بلدٍ إلامن والامان .

وقال رؤوف السيد على رئيس الحزب ان القرار يعزز الاستقرارا ويشجع الاستثمار ويعد بمثابة مرحلة تاريخية جديدة من عمر الدولة المصرية وينقلها نقله نوعية في المجال الحقوقي ويسد الباب امام ذرائع منظمات حقوق الانسان المشبوهة التي دائما ما كانت تأخذ من حالة الطوارئ ذريعة للطعن في الدولة وضرب استقرارها رغم ما نواجهه من حرب ضد الارهاب والتطرف الذي كان يستهدف مصر بشكل مباشر .

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية اننا بالفعل إمام قائد استثنائي وحدث تاريخي يغير شكل الدولة ويدعم جهودها المتواصلة من اجل بناء الديمقراطية الحقيقية وامام قرار يبعث برسائل اطمئنان للداخل والخارج وان مصر اصبحت واحة إلامن والامان وانها دفعت الثمن باهظاً من دماء ابنائها الشهداء وابطال الجيش والشرطة .

واضاف رؤوف السيد : لقد كان قرار الرئيس قراراً مفاجئاً قراراً يبعث الامل في غد افضل ويعد بمثابة خطوة واثبة من خطوات بناء الجمهورية الجديدة وارساء قواعدها التي ترسخ بقاء الدولة وتعظم من امنها واستقرارها مشدداً على ان أن الانجازات الموجوده الان على الارض وفي كل مكان تؤكد اننا امام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامه ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعه كبيره نحو المستقبل وبناء الوطن .

واضاف رئيس الحركة الوطنية ان الغاء الطوارئ سيكون سبب قوى في جذب الاستثمار والسياحه ويؤكد ان مصر لديها مصداقية عالية بالغاء حالة الطوارئ لعدم الحاجة اليها الان وان الوضع الذي وصلنا له بفضل دماء الشهداء من ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الذين دفعو حياتهم فداء لتراب الوطن وابنائه للوصول لذلك الاستقرار .