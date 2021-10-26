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رفع 61 ألف طن قمامة صلبة وطبية من شوارع الإسكندرية في 72 ساعة

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رفع 61 ألف طن قمامة صلبة وطبية من شوارع الإسكندرية في 72 ساعة رفع 61 ألف طن قمامة صلبة وطبية من شوارع الإسكندرية في 72 ساعة

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول وخاصة في الأماكن العامة، وفي محيط المدارس، مؤكدا ضرورة أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

في هذا الصدد ؛كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وقامت الشركة برفع 11 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 50 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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