«حققت حلمها وودعت القصر الإمبراطوري».. أميرة يابانية تتزوج بطريقة مثيرة للجدل

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تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، اليوم الثلاثاء، من حبيبها كي كومورو، وذلك بعد سنوات من خطوبتهما وصلت إلى ثلاث أعوام، مرا خلالهما بالعديد من الضغوطات النفسية والاجتماعية.

وبالفعل تم الاحتفال كما خططا له حيث اقتصر الزفاف على إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج، مُتجنبين مراسم الاحتفال بالزفاف باهظة الثمن التي تعتاد الأميرات في اليابان تنفيذها.

وظهرت الأميرة في لقطات تليفزيونية وهي ترتدي فستانا بسيطا من درجات اللون الأزرق وتضع عقدا من اللؤلؤ، وودعت والديها وشقيقتها «كاكو»، البالغة من العمر 26 عاما أمام منزلهم.

كانت الأسرة المالكة تلتزم بارتداء الكمامات، وسط مراسم الاحتفال تنفيذًا للاجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» لكن لم يخفي ذلك تأثراتهم برحيل الأميرة نهائيًا من منزلها الملكي لتبدأ حياة جديدة مع زوجها في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأميرة اليابانية، ماكو، تبلغ من العمر 29 عاما وهي أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية، والابنة الكبرى للأمير «اكيشينو» وزوجته «كيكو» أميرة اكيشينو وتعد حفيدة «أكيهيتو» إمبراطور اليابان الحالي وزوجته «ميتشيكو»، وافقت على الزواج من رجل ينتمي إلى عامة الناس، في طقوس خافتة بعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات.

وتشير الصحيفة اليابانية «Cowraguardian» إلى أن تكهنات ومشاكل لحقت بالأميرة خلال فترة خطوبتهما، حتى باتت تعاني من مرض اضطراب ما بعد الصدمة أو الكرب (PTSD)، وهو اضطراب القلق المرهق الذي يحدث بعد التعرض لحدث صادم أو مشاهدته، كما يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة من احساس قوي بالخطر، مما يجعلهم يشعرون بالتوتر أو الخوف، حتى في الحالات الآمنة.

وبزواج الأميرة، التي درست القانون بجامعة يابانية وتعيش في نيويورك، من خطيبها «كي كومورو» تكون قد تخلّت عن منصبها الملكي لتصبح مواطنة عادية، تنفيذًا لقوانين أفراد الأسرة الإمبراطورية والتي تلزمهم التخلي عن المكانة الملكية عند الزواج من أحد الأشخاص خارج أسرتها الملكية أو برغبتها في السفر والاستقرار خارج حدود دولتها.

كما رفضت ماكو الدفعة من الأموال التي تحصل عليها بعد الخروج من الأسرة المالكة، وتصل إلى 1.3 مليون دولار أمريكي، والتي اعتادت الإمبراطورية اليابانية منحها للنساء اللاتي يقررن الزواج من خارج الأسرة، وزواجها من خارج أسرتها هو أمر شائع في اليابان، لكن اختيارها عقد حفل زواجها دون احتفالات هائلة بالزفاف الملكي، هو أمر جديد من نوعه وغير شائع بين الأميرات هناك.

يذكر أن في بدايات خطوبتهما، رحب اليابانيون بكلاهما كزوجان في المستقبل، لكن سرعان ما تصاعدت الخلافات والمشاكل بعد انتشار شائعات عن فضيحة مالية تورط فيها والدة «كومورو»، مما دفع الصحافة الشعبية للانقلاب عليه. وفي ظل عدم وجود تفسيرات واضحة من قبل الوكالة الإعلامية للقصر الإمبراطوري، والتي تدير حياة الأسرة، انتشرت القصة إلى وسائل الإعلام الرئيسية، وكانت القصة والاتهامات بالتورط المالي بدأت في عام 2017 عندما أعلن حبيبا الكلية خطوبتهما، حيث درسا معا في جامعة طوكيو.

وقال كومورو في مؤتمر صحفي سابق عن إعلان خطبتهما: «سأكون سعيدا إذا كان بإمكاني تكوين أسرة دافئة ومريحة مليئة بالابتسامات».

لكن بعد أشهر قليلة، أبلغت الصحف الشعبية اليابانية عن نزاع مالي بين والدة «كومورو» وخطيبها السابق، حيث ادعى الرجل أن الأم وابنها لم يسددا ديونًا تبلغ حوالي 35 ألف دولار. وقال «كومورو» إن الأموال قدمت كهدية وليس كقرض. وفي عامنا الحالي، أصدر خطيبها شرحًا للمسألة خلال 24 صفحة وقال أيضًا إنه سيدفع تسوية.

في فبراير 2018، تم تأجيل الزواج حتى عام 2020، ظاهريًا لمزيد من الوقت «للاستعداد»، تمر ستة أشهر ويغادر «كومورو» إلى كلية الحقوق بجامعة فوردهام الأمريكية الواقعة في نيويورك، ليعود بعد ثلاث سنوات فقط.

وقال أكينوري تاكاموري، المحاضر في جامعة كوكوجاكوين في طوكيو: «يجب أن يعيشا ماكو وكومورو دون مشاكل تتعلق بالمال أو الاقتصاد أو السياسة». فيما قال ولي العهد الأمير أكيشينو، والد ماكو، في مؤتمر صحفي في عام 2018 إنه بدون حل المشكلة المالية لا يمكن أن يتم الزواج، مضيفًا أنه وابنته «لا يتحدثان كثيرًا في الآونة الأخيرة».

وبمجرد عاد «كومورو» إلى اليابان في سبتمبر الماضي كخريج وموظفًا في شركة محاماة بنيويورك، اضطر والد الأميرة للموافقة على عودتهما. وبعد زواجهما الثلاثاء، سيستعد العريس، الذي لم يكن لديه لقب ولم يحمل جواز سفر من قبل، للانتقال إلى نيويورك.

وكانت الخلافات والأقاويل بين الصحف والشعب الياباني، بسبب عقد مقارنات بين قصة الأميرة وحبيبها مع قصة الأمير البريطاني هاري وميجان ماركل، اللذان تنحيا عن منصبهما في العائلة المالكة في عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة. وعلّق المحاضر في جامعة كوكوجاكوين في طوكيو «تاكاموري» على قرار الأميرة بالسفر بعيدًا عن أسرتها بعد زوجها: «لا يوجد مكان لـ(كومورو) في اليابان، ولذا لا تستطيع ماكو، على الرغم من المودة لعائلتها البقاء، ليس الأمر أنهم اختلفوا مع عائلتها».