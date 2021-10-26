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الرئيس اللبناني يعلن عودة جلسات مجلس الوزراء

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الرئيس اللبناني يعلن عودة جلسات مجلس الوزراء الرئيس اللبناني يعلن عودة جلسات مجلس الوزراء

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أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، على ضرورة عدم تدخل السياسيين في التحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت.

وقال عون لدى استقباله البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان يوم الثلاثاء، "لا مجال لعودة الحرب الأهلية في لبنان"، مبينًا أن "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت في بيروت قد انتهت".

وطالب عون، بعودة جلسات مجلس الوزراء اللبناني سريعًا، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال عون بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي على مجلس الوزراء اللبناني العودة للاجتماع سريعا من أجل تحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عون: "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان".

من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن أمله باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق بانفجار بيروت، إلى دعوة بعض الوزراء برحيله.

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن ميقاتي لن يطلب عقد اجتماع جديد، قبل التوصل إلى اتفاق إطاري.

المصرى اليوم

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