مدير «الصحة العالمية» خلال كلمة فى «أكسبو دبي» :تمكنا من توفير 6 مليارات لقاح

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دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس، دول العالم لأهمية التكاتف لمواجهة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه تم توفير 6 مليارات لقاح حول العالم، جاء ذلك خلال كلمة مصورة له تم عرضها على هامش اليوم الثاني من قمة «أقدر» العالمية، في مركز دبي الدولي للمعارض، إكسبو 2020 دبي.

وأضاف تم تلقيح ثلث سكان العالم خلال العام الجاري بشكل كامل، لكن هذه الأرقام تحمل بين طياتها عدم المساواة ما بين الدول، حيث أننا إذا ما نظرنا إلى إجمالي الحاصلين على اللقاح على مستوى العالم من الدول الفقيرة، مقارنة بالمؤشرات السابقة، فإنه لا يتعدى نسبة 1% وهي نسبة غير مرضية .مؤكداً على أهمية المساواة بين جميع البشر في الحصول على اللقاح، وداعياً الدول المصنعة وكافة دول العالم إلى التعاون معا لتوفير اللقاحات اللازمة للدول الأقل حظا على مستوى العالم.«

وتابع: هدفنا في منظمة الصحة العالمية أن يتم تطعيم حوالي 40% من سكان كل دولة من دول العالم، دون استثناء، ضد فيروس كوفيد -19، بنهاية العام الجاري، على أن تصل هذه النسبة إلى 70% من سكان كل دولة بحلول العام 2022، مضيفا أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها، لكن ذلك لن يتم إلا بتعاون الدول والشركات التي تتحكم في إمدادات اللقاحات، حيث أثبتت لنا الجائحة محدودية قدرات مصانع الأدوية المصنعة للقاحات ومركزيتها.«

تنعقد الدورة الرابعة من قمة «أقدر» العالمية هذا العام، تحت شعار «المواطنة الإيجابية الصالحة» في مركز دبي الدولي للمعارض، إكسبو 2020 دبي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 30 اكتوبر الجاري.