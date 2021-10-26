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المستشار هانى حمودة :إلغاء الطوارى يعد دليلا على القضاء على الإرهاب والعنف

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المستشار هانى حمودة :إلغاء الطوارى يعد دليلا على القضاء على الإرهاب والعنف المستشار هانى حمودة :إلغاء الطوارى يعد دليلا على القضاء على الإرهاب والعنف

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قال المستشار هانى حمودة رئيس نيابة امن الدولة السابق والمحامى بالنقض ان الغاء حاله الطوارىء فى تعنى حتما ايقاف العمل باحكام القانون ١٦٢ لسنه ١٩٥٨ بشأن حاله الطوارىء ،، ولكن لا يعن الغاء هذا القانون ،، فيظل القانون قائماً ولا يتم اللجوء اليه الا مع اعلان حاله الطوارىء التى تنظمها الماده ١٥٢ من الدستور المصرى والتى قد يلجأ لاعلانها السيد رئيس الجمهوريه متى اقتضت ظروف البلاد ذلك ومؤدى الغاء حاله الطوارىء هو انعكاس لحاله الاستقرار الامنى التى تعيشها البلاد الان والقضاء شبه التام على الارهاب والعنف بكافه اشكاله وهو لابأس قرار شجاع من شأنه ان يكون له آثار ايجابيه على كافه الاصعده سواء الاقتصاديه او السياسة او الاجتماعيه

المصرى اليوم

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