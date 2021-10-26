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ضبط 37 ألف و900 عبوة سجائر ومعسل مغشوش في مخزن بالقليوبية

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ضبط 37 ألف و900 عبوة سجائر ومعسل مغشوش في مخزن بالقليوبية ضبط 37 ألف و900 عبوة سجائر ومعسل مغشوش في مخزن بالقليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية، مخزن بها كميات كبيرة من السجائر المهربة والمعسل المضروب، قبل طرحهم في الأسواق، إذ تم ضبط 37 الف و900 عبوة سجائر ومعسل داخل المخزن وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قسام حملة تموينيه، أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به نحو 37900 عبوة سجائر ومعسل بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لانتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص بها نحو 2،5 طن أقمشة وبدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج و15000 قطعة ملابس جاهزة تحت التجهيز منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بها 5،48 طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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