المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في مدينة السلام.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاتجار بالمخدرات.

البداية عندما وردت معلومات لوحد مباحث قسم أول السلام بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة والاتصال بعملائه من مدمنى المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقى القبض على المتهم متلبسا وعثر بحوزته على كمية من مادة الإستروكس المخدر.