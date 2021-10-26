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رئيس جهاز " سوهاج الجديدة "يلتقى سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم

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رئيس جهاز " سوهاج الجديدة "يلتقى سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم رئيس جهاز " سوهاج الجديدة "يلتقى سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم
عقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لقاءً مع عددٍ من سكان المدينة، لبحث مطالبهم وشكاواهم، للعمل على حلها وبحث مقترحاتهم لتنمية مدينتهم، وذلك بحضور ممثلين عن أحياء المدينة ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز.

ووجه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها، وتقديم الحلول البديلة طبقاً لبرامج زمنية محددة، الأمر الذي لاقى القبول من الحضور، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز المدينة على التواصل الدائم والمستمر مع أهالي ومستثمري المدينة، والعمل على حل كافة المشاكل التي تعوق التنمية.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها تشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق، وزيادة ضغوط المياه ببعض المناطق، بجانب رفع كفاءة منظومة الكهرباء، كما تم مناقشة عددٍ من المقترحات الأخرى التي تمس الحياة اليومية للسكان بكافة أحياء المدينة.

وأكد رئيس جهاز سوهاج الجديدة، أن اللقاء كان مثمراً، وتم الاتفاق مع السكان على أن يكون الاجتماع شهريا فى أول سبت من كل شهر للمتابعة المستمرة.

المصرى اليوم

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