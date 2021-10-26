افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ21 للفنون الشعبية بحضور وزيرة الثقافة والمحافظ (صور)

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شهدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الإثنين، مراسم افتتاح فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية، والذى أقيم على خشبة المسرح الصيفى المكشوف بقصر الثقافة.

حضر الافتتاح المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ونواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من قيادات وزارة الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.

وفى كلمته خلال مراسم الافتتاح، رحب محافظ الإسماعيلية بـ«ضيوف الإسماعيلية من كل مكان، في رحاب محافظة الإسماعيلية بوابة مصر الشرقية، أرض البطولات والنضال، خاصة وان مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الحاديه والعشرين يتزامن مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣، والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية الموافق السادس عشر من أكتوبر، وهو يوما من اخلد الايام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب الإسماعيلية خاصة. في ذكري المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الانجليزي عام ١٩٥١».

وأضاف أن «جمهورية مصر العربية أرض الحضارة والتاريخ، ستظل قبلة الفنون وملتقي الثقافات، تحرص دائما أن يظل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية محفلا دوليا ووجهة حضارية لمصر، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على الموروث الحضاري والثقافي لمختلف شعوب العالم. كما أصبح المهرجان سمة تميز المحافظة وتعكس مدى وعي شعبها بحبه للفنون والثقافة، مؤكدا أن انطلاق الدورة الحاديه والعشرين لمهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم، هو رسالة قوية أن مصر بلد الامن والامان، كما يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وتابع: «تعد محافظة الاسماعلية شريانا للثقافة والفنون، فنحن نشهد اليوم تواجد لفرق عالمية من عدة دول عربية واجنبيه تشاركنا في عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الدورة الـ ٢١. والذى يشكل انشودة للسلام نعزفها ونرددها جميعا على أرض الإسماعيلية في حوار عالمي للثقافة والارث الحضاري وملتقي للفن الشعبى والتراث، نعلها للعالم أجمع من مصر المحروسة تعبيرا عن الهوية الثقافية لمختلف شعوب العالم«.

واختتم بشارة كلمته بتوجيه التقدير لوزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ولكل الجهات بمحافظة الإسماعيلية وقيادتها التي شاركت في الاعداد والتنظيم للمهرجان. كما وجه الشكر لجميع الفرق المشاركة.

وفى كلمتها التي ألقتها وزيرة الثقافة خلال مراسم افتتاح المهرجان، أكدت أن «مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مهرجان كبير يقام على أرض محافظة عزيزة، وكان ويظل يمثل أولوية خاصة لوزارة الثقافة، وننتظره دائما كونه يحمل رسائل عظيمة عمادها الفن والمحبة والخير للجميع»، مضيفة أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالثقافة والفنون، وبدورهما الكبير في الوعي، وتؤمن بحق مواطنيها كافة في خدمة ثقافية تصل اليهم أينما كانوا، كما تعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون الثقافي دوليا ومحليا، وتقدم العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وأشارت إلى أن فعاليات هذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، التي تستضيف بها ثماني فرق فنيه دولية، إضافة إلى تسع فرق فنية تمثل محافظتنا المصرية، لتعبر عن هذه الرؤية الاستراتيجية، حيث نخرج بفاعليات المهرجان وعروضه إلى المواقع المنتشرة على مستوي المحافظة، نقدم الوانا من فنونا الشعبية المتفردة بأصالتها وتنوعها ونتحدث جميعا بلغة واحدة، لغة الإنسانية.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر وتثمين روح التعاون البناء بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية لإخراج هذه الدورة من المهرجان بأفضل صورة ممكنه.

يذكر أن المهرجان يشارك به عدد ٩ فرق عربية وأجنبية، وهى فرق المكسيك، نيبال، أذربيجان، الأردن، فلسطين «الفلوجة»، إندونيسيا، فلسطين «الفرقة الوطنية للفنون الشعبية»، الكونغو، السودان.

وعدد ٩ فرق فنون شعبية من داخل مصر، وهى الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بجانب فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية.

وقرر المحافظ إن تقام عروض المهرجان داخل مدينة الاسماعيلية بمسارح ( حديقة الشيخ زايد، نادى الفيروز، نادي الدنفاه). على ان تقام على مسارح تم اعدادها في مراكز ومدن (فايد، والتل الكبير، والقنطرة غرب). على ان تبدأ العروض في تمام السابعة مساء على مدار أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة القادمين.

وفى نهاية الحفل، وجه المحافظ الشكر للقائمين على المهرجان، والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة على المجهود الذي بذل على مدار الايام الماضية وخلال حفل الافتتاح ليخرج بالصورة التي تشرف محافظة الإسماعيلية.

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية

وزيرة الثقافة ومحافظ الاسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الاسماعيلية الدولي الحادي والعشرين للفنون الشعبية