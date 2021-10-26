★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ المنيا، اللواء اسامة القاضي، أنه تم توجيه مديرية الزراعة، بالتيسير على المزارعين لسرعة صرف كروت السماد الخاصة بالمزارعين «كارت الفلاح الذكي»، من الجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع البنك الزراعي، مع المرور على كافة مراكز المحافظة، لتلافي تأخير تسليم تلك الكروت للمزارعين.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، برئاسة المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، عن ضبط عدد ٢٥ طن من سماد النترات و١.٥ طن من سماد اليوريا المدعم بمركز سمالوط بأحد المتاجر ( السوق السوداء )، وذلك بالاشتراك مع مباحث تموين سمالوط والسادة مندوبي مجلس ومدينة سمالوط ومدير الإدارة الزراعية بمركز سمالوط ومهندس الرقابة على المبيدات والأسمدة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخازن جمعية سمالوط الزراعية وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك بناء على توجيهات برئاسة المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد خلف، مدير عام الشؤون الزراعية بضرورة متابعة توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من تسول له نفسه التلاعب أو الاتجار في الأسمدة المدعمة.

"زراعة المنيا" تضبط 25 طن أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء