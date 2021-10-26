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في منتصف الليل.. جولة مفاجئة لرئيس جامعة القناة للمستشفيات الجامعية

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في منتصف الليل.. جولة مفاجئة لرئيس جامعة القناة للمستشفيات الجامعية في منتصف الليل.. جولة مفاجئة لرئيس جامعة القناة للمستشفيات الجامعية

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قام الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، في منتصف ليل اليوم، بجولة مفاجئة للمستشفيات الجامعية.

وحرص «زكي» خلالها على الاطمئنان بنفسه على راحة المرضى وسير العمل بالمستشفى الجامعى والمستشفى التخصصى، برفقة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وقيادات المستشفيات الجامعية.

وقام الدكتور أحمد زكى يرافقه الدكتور أحمد السقا بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفيات، والتعرف على مطالب المرضى، وعدد من العاملين والقائمين على خدمة المرضى، مطالبًا بضرورة تلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل على راحة المرضى، وتذليل أي صعوبات تقف أمام وصول الخدمة الطبية كامله لهم.

المصرى اليوم

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