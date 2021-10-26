التسليم خلال شهور.. الاتحاد الإفريقي يشتري 110 ملايين جرعة لقاح مودرنا

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يعتزم الاتحاد الأفريقي شراء ما يصل إلى 110 ملايين جرعة من لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19 في ترتيبات توسط في جزء منها البيت الأبيض الذي سيؤجل تسليم بعض الجرعات المخصصة للولايات المتحدة لتسهيل الصفقة.

ومن المقرر تسليم الجرعات للاتحاد الإفريقي في خلال الأشهر المقبلة بواقع 15 مليون جرعة قبل نهاية العام و35 مليون جرعة في الربع الأول من العام المقبل وما يصل إلى 60 مليون جرعة في الربع الثاني، وفقا لتصريحات مسؤولين بالاتحاد لوكالة رويترز للأنباء، نشرتها اليوم .

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بكوفيد-19 سترايف ماسيوا: «ندعو الدول الأخرى المنتجة للقاحات إلى أن تحذو حذو (الحكومة الأمريكية) وتمنحنا فرصة مماثلة لشراء هذا اللقاح ولقاحات أخرى».

وأضاف ماسيوا أن شراء الجرعات من لقاح موديرنا يعد المرة الأولى التي استطاع فيها الاتحاد الأفريقي المكون من 55 دولة تأمين لقاحات غير مصنعة بالكامل في أفريقيا.

ولا تفي الشحنات الجديدة باحتياجات أفريقيا لتطعيم سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة الذين حصلوا على لقاحات أقل بكثير من تلك التي حصلت عليها الدول الاكثر ازدهارا بالعالم.

يذكر أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، أعلنت وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 7 ملايين و860 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأوضحت إحصائيات المراكز الأفريقية وصول إجمالي عدد الحالات المتأثرة بفيروس كورونا 8 ملايين و500 ألف إصابة، و217 ألف و500 حالة وفاة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بالقاح المضاد لكورونا إلى 5.23%، فيما سجلت نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح 8%.

وفي سياق متصل، أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذراع الصحية للاتحاد الأفريقي، في بيان لها أمس وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 7 ملايين و860 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأوضحت إحصائيات المراكز الأفريقية وصول إجمالي عدد الحالات المتأثرة بفيروس كورونا 8 ملايين و500 ألف إصابة، و217 ألفا و500 حالة وفاة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بالقاح المضاد لكورونا إلى 5.23%، فيما سجلت نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح 8%.

وكان مدير الصحة العالمية يؤيد نقل ملايين الجرعات من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

أيّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، قد أيد الأسبوع الماضي، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» غير المستخدمة إلى إفريقيا.