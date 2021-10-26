إسرائيل تسجل 13 وفاة و1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1،038 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

قالت الصحة الإسرائيلية، إنه تم تشخيص 172 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 866 إصابة الإثنين، وذلك إثر إجراء 98،600 فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 0.88%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 367 مريضًا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 249.

وبيّنت المعطيات أن 139 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 156 حالة بـ«الحرجة»، وأشارت المعطيات إلى أن 46 إصابة حالتها «متوسطة»، و72 بحالة «طفيفة».