الجامعة العربية تؤكد أهمية دور الإعلام في مواجهة حملات التضليل

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أكدت جامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك حشد وتعبئة مصادر التمويل اللازمة لتعزيز التربية الإعلامية، وإتاحتها للجميع.

وقالت الجامعة إن التربية الإعلامية أصبحت في السنوات الأخيرة، أداة تعليمية لا غنى عنها، إلى جانب كونها إحدى المهارات الأساسية في مجال الاعلام الرقمي، باعتبار أنها تساهم في بناء وتحصين الرأي العام في مواجهة التضليل الإعلامي.

جاء ذلك في كلمة الامانة العامة للجامعة والتي القتها الوزير مفوض سامية بيبرس مدير ادارة رصد ومتابعة الازمات نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط خلال المشاركة في اطلاق فعالية الاسبوع العالمي للتربية الاعلامية الذي تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون والتنسيق مع جمهورية جنوب افريقيا عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والاقليمية من بينها المفوضية الاوروبية والمنظمة الاسيوية للتعاون والحوار .ومفوضية الاتحاد الافريقي بالاضافة إلى منظمات الامم المتحدة وخبراء اعلاميين من عدد من الدول وشركات الاعلام والاتصال الرقمي بالاضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن قطاعات الثقافة والصحة، وتستمر هذه الفعالية حتى 31 اكتوبر الجاري.

وأعربت بيبرس عن امتنان الامانة العامة للجامعة العربية وتقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة اليونسكو في مجال نشر التربية الاعلامية وجعلها متاحة للجميع .

واكدت ان التربية الاعلامية تعد احدى اولويات اجندة الجامعة العربية منوهة بأن ميثاق الشرف الاعلامي الذي أقره مجلس وزراء الاعلام العرب في 2019 أكد أهمية التربية الاعلامية وبصفة خاصة بالنسبة للشباب.

وتطرقت الكلمة إلى أن جائحة كورونا فرضت على المواطنين الانتقال بانشطتهم اليومية عبر المجال الرقمي مما فرض العديد من التحديات ابرزها السيل الجارف من المعلومات المضللة الامر الذي يبرز أهمية التربية الاعلامية في مواجهة مثل هذه التحديات.