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موظف يرفض رؤية ابنته: من قسوة والدتها «قالت لي مش هتعامل مع راجل غريب»

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موظف يرفض رؤية ابنته: من قسوة والدتها «قالت لي مش هتعامل مع راجل غريب» موظف يرفض رؤية ابنته: من قسوة والدتها «قالت لي مش هتعامل مع راجل غريب»

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استأنف موظف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بدفع ألف جنيه نفقة لصغيرته، مؤكدًا أن دخله الشهري لم يتجاوز 2500 جنيه.

وقال المدعي إن طليقته تحاول الانتقام منه بشتى الطرق واعتادت ملاحقته بالدعاوى من الحين لآخر، ولم تراعي أن دخله بسيطه ومتزوج من أخرى ولديه طفله.

وقدّم الموظف للمحكمة مفردات راتبه، إضافة إلى وثيقة زواجه من سيده أخرى وشهادة ميلاد لابنته من الزوجة الثانية.

وأكد أنه كان يتمنى أن يراعى ابنته وتلبية كافة متطلباتها، إلا أن قسوة والدتها جعلتها تقسو عليه، وعندما توجه لرؤيتها رفضت ابنته التعامل معه وقالت له «انا مش بتعامل مع راجل غريب»، لافتًا أنه حاول أكثر من مرة رؤيتها إلا أنها كانت على موقفها.

وأوضح انه طلب من والدتها عدم «شحن» الطفلة بالقسوة وتشويه صورته أمامها، إلا أنها رفضت وقالت له «مش هتشوفها تاني»، وتسبب ردها في عدم إقامته دعوى رؤية.

وقال الموظف إنه لايشعر بأن لديه ابنة مثل باقي الآباء بسبب ما تلقنه لها والدتها وجدتها وغرسهما الكره فيها من ناحيته.

المصرى اليوم

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