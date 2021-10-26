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«صحة حماس»: 5 وفيات و 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«صحة حماس»: 5 وفيات و 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا «صحة حماس»: 5 وفيات و 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لأعداد الوفيات والإصابات بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1455 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 789 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 182649 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 5801 حالة، اجمالي المتعافين 175300 حالة، اجمالي الوفيات 1548 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 161 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 471614 شخص.

المصرى اليوم

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