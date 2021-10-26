بعد فيلم «موسى».. الفنان أحمد حاتم يعلن عن مفأجاة كبيرة لجمهوره

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كشف الفنان أحمد حاتم سبب ظهوره بشخصيته التي قدمها في فيلمه «الهرم الرابع»، في فيلم «موسى»، معلنًا عن مفأجاة كبيرة لجمهوره.

قال حاتم خلال حواره إلى برنامج «It’s Show time»، الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، إن هناك جزء ثاني وسيكون كبيرًا من «الهرم الرابع»، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر «موسى»، مشددًا على أن «الهرم الرابع» هو مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و«لايق» وأحب تلك الفكرة.

تابع الفنان أنه يعمل حاليًا على فيلم «المُلحد» وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وهو فيلم صعب ومسؤولية كبيرة وفيه أبعاد وكل كلمة فيه بحساب، مشيرًا إلى أن «الفيلم متذاكر على الورق»، وسيكون به أشياء حقيقة ومؤثرة، وهو من إخراج ماندو العدل، وبطولة محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد ويتم العمل على تصويره الفترة الحالية.

يعرض البرنامج على قناة CBC من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق، وهو برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.