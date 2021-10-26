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مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض"

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مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض" مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض"
يهدف إلى تفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية

مدته 3 أشهر..

حصل مدير إدارة تجربة المريض بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، مشهور بن عبدالرحمن الحارثي، على شهادة القيادة في تجربة المريض، والمعتمدة من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، خلال حضوره برنامجًا مدة ٣ أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعرفة والمهارات والجدارات الأساسية لقيادات تجربة المريض وتفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية والتميز في الخدمات.

ويتلقى "الحارثي" التهاني والتبريكات بمناسبة اجتيازه البرنامج من زملاء العمل والأصدقاء والأهل، ألف مبروك وعقبى لكم التفوق في البرامج القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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