أخبار عاجلة

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد -
هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود -
وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه -
هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا -
الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية -
المستشفى الجامعي في أسوان: 10 آلاف عملية جراحية خلال 6 أشهر -
رئيس مدينة بيلا: تقييم رؤساء الوحدات القروية يعتمد على التواجد الميداني -
48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي -
في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية -
مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم

Print
لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم
إغلاق الشوارع والطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم

لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات متواصلة، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن المواطنين خرجوا اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنية، وأغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم، أمس الإثنين، اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

وتتزامن الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، مع أنباءٍ عن قطع جميع الاتصالات في السودان بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، بناءً على طلب 6 دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" الإثنين.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟

إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟

"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال

"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال

اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة

شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة