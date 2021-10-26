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الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
المستشفى الجامعي في أسوان: 10 آلاف عملية جراحية خلال 6 أشهر
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
رئيس مدينة بيلا: تقييم رؤساء الوحدات القروية يعتمد على التواجد الميداني
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:35 مساءً
في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:34 مساءً
مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:34 مساءً
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الأرصاد تحذر: أمطار و طقس بارد هذا الأسبوع .. اعرف توقعات الحالة الجوية
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:40 صباحاً
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