وزارة التعليم تصدر بيانا جديدا بشأن تسديد المصروفات الدراسية

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شددت وزارة التربية والتعليم على إجراءات الاحصاء الاستقراري للفصول والتلاميذ وأعضاء هيئات التدريس للعام الدرسي الحالي 2021 / 2022.

وأكدت الوزارة على مديري مديريات التربية والتعليم، بضرورة التأكيد على مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بما يلي: قيام المدارس بالانتهاء من مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 وخاصة البيانات التالية (اللغة الاولى والثانية- الشعبة والتخصص- الدمج- أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي ).

وكذلك قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة، ورئيس قسم الاحصاء بالإدارة ومدير عام الادارة التعليمية، وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية.

وأكدت الوزارة على الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد، بإستخدام المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وضرورة تسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم ايصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

و مراجعة وتدقيق بيانات المدرسة (الرقم التعريفي- نوع المدرسة اذا كانت بنين أو بنات أو مشترك- التبعية- الفترة- العنوان- ارقام التليفونات- موقف الاتصال بالانترنت ) والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة.

وتسجيل الإحداثيات الجغرافية لكل مدرسة على التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب بعد اتباع التعليمات المعلنة بالتطبيق

وضرورة الانتهاء من طباعة التقارير الخاصة بالاحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس واعتماده من مدير المدرسة وتسلمه إلى قسم الاحصاء بالادارة التعليمية للانتهاء من اجراءات الاعتماد الالكتروني في موعد غايته الاثنين 1 نوفمبر 2021.

وأصدرت الوزارة تعليمات التعليم لأقسام وإدارات الاحصاء بالادارات والمديريات بضرورة الانتهاء من اعتماد الاحصاء الاستقراري للعام الدراسي 2021 / 2022 فصول وتلاميذ وهيئات التدريس لجميع المدارس التابعة للادارة التعليمية في موعد غايته 1 نوفمبر 2021، ويحظر على مسؤولي أقسام الإحصاء بالادارات التعليمية واعتماد الاحصاءالاستقراري لأي مدرسة دون استلام استمارات الاحصاء الاستقراري الورقية من المدارس، مستواه كافة التوقيعاتمع التأكيد على ضرور اعتماد مدير المرلة التعليمية لميزانية المدرسة (اعداد الفصول / اعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي ).

وضرورة الانتهاء من تسجيل بيانات أعضاء وحدات المعلومات على مستوى كل مدرسة بالادارة التعليمية حيث سيتم تعديل اجرءات الدخول على الاستمارات الالكترونية لبيانات المدرسة والتلاميذ بحيث يكون بإستخدام البريد الالكتروني الموحد لمسئولي وحدات المعلومات بالمدرسة.

والقيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للانتهاء من كافة المهام المكلفين بها والمشار إيها بعاليه، مع التوجيه بتوفير كافة انواع الدعم الفني والتكنولوجي لوحدات المعلومات بالمدارس واقسام وادرات الاحصاء بالادارات والمديرية، لانجاز كافة المهام المكلفين بها والتكرم بإثابة وتحفيز المتميزين ومجازاة المقصرين.