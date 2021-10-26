وزارة التعليم تعلن ضوابط صرف حافز المعلمين

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أصدرت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

وأعلنت الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين على أن يكون المستحق على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بها.

وتتضمن الضوابط أن يكون الحضور 20 يوم عمل (توقيع فعلي في دفتر الحضور والانصراف) عدا شهر فبراير 18 توقيع، وفي حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريًا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف.

وشملت التعليمات أن يخفض الحافز بنسبة 25% للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة، وتطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع في حالة حصولها بعد استلام جدول الحصص.

وتتضمن الضوابط تطبيق القرار الوزار 155 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم، وعدم ترك معلم يدون جدول أو إعطاءه جدول أقل من نصابه القانوني، ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية إهدار المال العام، وعدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى، وهي 2 معلم لكل فصل، و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة.

ونصت التعليمات على أن يتم تسجيل معلمي كل صف على حدى (رياض الأطفال- الصف الأول- الثاني- الثالث- الرابع الابتدائي)، ويتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل، شرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع (الصفوف الأولى)، ويسجل مع معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الأطفال.

ويتم تسجيل معلمي التربية البدنية في كشف مستقل بشرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع بمعدل 12 فصل، وبحد أدنى 9 فصول حسب النصاب القانوني.

ونصت التعليمات على أنه في حالة ندب المعلم ندبًا جزئي (يومان- ثلاثة) إلى مدرسة أخرى لاستكمال النصاب وسد العجز، وكان جدول حصصه في مدرسته الأصلية داخل المنظومة أي من الصف الأول إلى الرابع يجب أن يند له حصص من الصف الأول للرابع في المدرسة المنتدب إليها، وعلى مدير المدرسة مخاطبة المدرسة المنتدب منها المعلم بأيام الغياب وبجدول حصص المعلم رسميًا، ويتم الصرف له من مدرسته الأصلية.

وبالنسبة لمعلمي 4 ابتدائي، يتم تسكين جدول حصص المواد الاساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملا في الصف الرابع وفي حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه في الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

ونصت التعليمات على عدم إسناد أي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الأول إلى الرابع لأنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم، وفي حالة العجز بالمدرسة يساهم جميع المعلمين في سد العجز بتقسيم إجمالي حصص العجز على جميع هيئة التدريس بالتساوي لحين سد العجز.

أما في حالة تكليف الاخصائيين بجدول حصص في الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي ويرفق صورة معتمدة من طلب الموافقة على التدريس موقع من التوجيه والتعليم الابتدائي وصورة من تكليف ادارة المدرسة له بجانب عمله.

وتضمنت التعليمات أن تعد الكشوف ويرفق معها صورة من جدول الحصص موقع من لجنة الجدول وصحيفة أحوال لكل معلم حديثة، ويتم موافاة الإدارة التعليمية بالكشوف إلكترونيًا على فلاشة وورقيًا من اصل وصورة وتعتمد من التعليم الابتدائي على وجه السرعة حتى يتم الصرف للمستحقين.

وشددت التعليمات على أنه لا يجوز حذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائي، ويتم تنفيذ التعليمات بكل دقة وللاسفسار يتم تواصل مدير المدرسة مع لتعليم الابتدائي بالإدارة مباشرة، ويتم الصرف تحت مسئولية مدير المدرسة شخصيا مع كتابة إقرار بذلك.