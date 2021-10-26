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المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج الهيروين في الخصوص

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المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج الهيروين في الخصوص المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج الهيروين في الخصوص

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لعاطلين لقيامهما بالإتجار في الهيروين وحيازة الأسلحة النارية في مدينة الخصوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى والمستشار طلعت شوكت والمستشار أحمد حسنى حمادة وأمانة سر محمد طايل.

وجاء في أمر الإحالة أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من الهيروين بغرض الإتجار بها إلى جانب حيازتهما سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص وعدد من الذخيرة الحية.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة «الهيروين» حازا أسلحة نارية «بندقية ألية» وعدد من الطلقات النارية حيث تم ضبط «ن م» 28 سنة و«إ ع» 26 سنة عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر تخطت الكيلو جرام وسلاح نارى «بندقية ألية» وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، وتحرر محضر وامرت النيابة بحبسهما وتقديمهما للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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