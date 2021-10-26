أخبار عاجلة

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد -
هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود -
وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه -
هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا -
الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية -
المستشفى الجامعي في أسوان: 10 آلاف عملية جراحية خلال 6 أشهر -
رئيس مدينة بيلا: تقييم رؤساء الوحدات القروية يعتمد على التواجد الميداني -
48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي -
في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية -
مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 41 شخصا بوباء كورونا في المنيا

Print
إصابة 41 شخصا بوباء كورونا في المنيا إصابة 41 شخصا بوباء كورونا في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، إصابة 41 شخصا، بوباء كورونا المستجد، بمراكز محافظة المنيا، تم علاج بعضهم منزلي، والمزمن بمستشفيات العزل والحميات.

فيما حرص مواطنين على التوافد على مراكز تلقي اللقاح، للحصول على لقاح كورونا، وبطاقة المتابعة .

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالتوافد على مراكز اللقاح الثابتة والمتنقلة لتلقي اللقاح، مؤكدا ربط تقديم الخدمات فيما بعد بالحصول على اللقاح، وعدم دخول المنشات الحكومية، دون تلقي اللقاح، بهدف الحفاظ على الصحة العامة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا