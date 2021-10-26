إصابة 41 شخصا بوباء كورونا في المنيا

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كشفت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة، إصابة 41 شخصا، بوباء كورونا المستجد، بمراكز محافظة المنيا، تم علاج بعضهم منزلي، والمزمن بمستشفيات العزل والحميات.

فيما حرص مواطنين على التوافد على مراكز تلقي اللقاح، للحصول على لقاح كورونا، وبطاقة المتابعة .

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالتوافد على مراكز اللقاح الثابتة والمتنقلة لتلقي اللقاح، مؤكدا ربط تقديم الخدمات فيما بعد بالحصول على اللقاح، وعدم دخول المنشات الحكومية، دون تلقي اللقاح، بهدف الحفاظ على الصحة العامة .