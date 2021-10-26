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«الإصلاح والتنمية»: إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة إيجابية لفتح افاق جديدة لسوق العمل

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«الإصلاح والتنمية»: إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة إيجابية لفتح افاق جديدة لسوق العمل «الإصلاح والتنمية»: إلغاء مد حالة الطوارئ خطوة إيجابية لفتح افاق جديدة لسوق العمل

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أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ترحيبه بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان وإستقرارويجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ويفتح أفاق جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة في بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعى والإستقرار.

وأكد السادات أن الغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضا في الداخل والخارج أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

إعتبر السادات القرار خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا. كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية .

المصرى اليوم

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