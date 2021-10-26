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حزب «الغد»: قرار انهاء حالة الطوارئ تاريخي وغير مسبوق ويبعث برسائل هامة

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حزب «الغد»: قرار انهاء حالة الطوارئ تاريخي وغير مسبوق ويبعث برسائل هامة حزب «الغد»: قرار انهاء حالة الطوارئ تاريخي وغير مسبوق ويبعث برسائل هامة

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أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن قرار الرئيس السيسى بإنهاء حالة الطوارئ قرار تاريخي وغير مسبوق وله دلالات مهمة وويبعث برسائل عديدة للداخل وللخارج للمصريين وللمجتمع الدولى، مضيفا أن القرار الرئاسى هو بمثابة اعلان إلى المصريين والعالم بأن الدولة المصرية تجاوزت مخاطر الإرهاب وانتصرت عليه وتمكنت من إعادة بناء نفسها وقوتها، وأصبحت قادرة على فرض الاستقرار وحراسة أمن المصريين، والرسالة ستعكس الخير الكثير على الاقتصاد المصري وسيكون لها مردود عالى على تفق الاستثمارات الأجنبية إلى ، كما أنها رسالة غاية في الأهمية للمصريين تبعث فيهم الأمل وتطمئنهم على بلدهم ووطنهم.

قدم رئيس الغد خالص التحية للرئيس عبدالفتاح منقذ مصر وباعث الأمل، ومصدر ثقة كل المصريين، وبطل الإنجازات الضخمة التي أعادت بناء الوطن وتشييده ورسخت لاستقراره ولامنه ولمستقبله.

المصرى اليوم

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