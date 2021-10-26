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مسئول يمني يشيد بدور البرلمان العربي في الأزمة اليمنية

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مسئول يمني يشيد بدور البرلمان العربي في الأزمة اليمنية مسئول يمني يشيد بدور البرلمان العربي في الأزمة اليمنية

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التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الشيخ أحمد الباشا بن زبع أمين عام محافظة مأرب اليمنية، بحضور النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

واطلع «بن زبع»، رئيس البرلمان العربي على مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب والتي تتعرض لأبشع الانتهاكات على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من إيران وما تشنه من هجوم وحشي مستمر على المدنيين بالصواريخ الباليستية والقصف بالطيران فضلاً عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني وتهجيره قسراً .

من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي أن الأزمة اليمنية تمثل أولوية كبرى للبرلمان العربي انطلاقاً من اضطلاعه بدوره في دعم الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني وحل الأزمة سياسياً وفق المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، مجدداً دعم البرلمان العربي للحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمهم في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية .

وأشاد بن زبع، بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم الشعب اليمني ومساندته وتصدر الأزمة اليمنية أجندة فعاليات البرلمان العربي في كل المحافل الإقليمية ومواقفه الجادة والداعمة للقضية اليمنية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

المصرى اليوم

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