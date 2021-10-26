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الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن جائحة كورونا كانت صدمة للأعمال والتي أثرت علينا تأثيرا كبيرا على المستوى الشخصي وعلى شعور الأشخاص بالأمن.

وأضاف الفالح، خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار الدورة الخامسة المنعقدة بالرياض، "أنه في المملكة تعلمنا دروسا كثيرة من الجائحة في القطاعات المختلفة، المملكة أثبتت مدى مرونتها مع الجائحة.. الحكومة ركزت على إنقاذ الأرواح".

وذكر أن المملكة قلب العالم الإسلامي قد وضعت القواعد والمبادئ قبل خروج منظمة الصحة العالمية بمعاييرها، وقامت بفرض الإجراءات الصحية في الحرمين الشريفين واستطعت أن تحقق التوازن بين الحياة والرزق والمعيشة.

وتابع: "بعد سنتين كان لدينا أقل معدلات للإصابات والوفيات بالمملكة، كان لدينا تركيز لتقديم الخدمات ولم يكن لدينا أي نقص في سلسة من سلاسل الإمداد، الحكومة قدمت الدعم للشركات وعملت على حل المشكل وتيسير دخول البضائع للمملكة، مجتمع الأعمال شعر بأن الحكومة كانت موجودة للمساعدة".

وأردف: "لم نترك الوافدين بالذهاب إلى بلادهم دون أن يشعروا بوضع أفضل، لدينا 10 ملايين وافد قدمنا لهم الفحوصات الخاصة واللقاح منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحكومة تعمل من أجل الشعب والقطاع الخاص، قمنا بمعالجة المسائل طويلة الأمد مثل التغير المناخي بإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستطاعت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التعامل مع الجائحة هذا ساعد الحكومة والمجتمع في التعامل مع المشاكل طويلة الأمد.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أنه بالنسبة لرؤية 2030 وضعت ليس فقط لتحقيق الطموحات الوطنية ولكنها أيضا أجندة عالمية، مشيرا لتدشين مبادرات المناخ وغيرها من المبادرات منذ إطلاق رؤية 2030، والتي تمخضت عنها الاستدامة ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من خلال التعاون الإقليمي لجل المجتمع العالمي جزءا من هذه الرؤية.

وقال الفالح: "إذا أخذنا رؤية 2030 والاستراتيجية الخاصة بكل قطاع، هناك العديد من المبادرات والركائز قمنا بإشراك القطاع الخاص وعالجنا كل ما يحتاجون إليه، الحكومة كانت مسهلة للأعمال ومهدت الطريق للقطاع الخاص، استراتيجية الاستثمار وسيلة لتحقيق أهداف أكبر للرؤية، نحن مستثمرين في سكاننا وهم أكبر أصول بالنسبة لنا، نعتمد على المصادر غير النفطية ولدينا طاقة أكبر هم الشباب، أرى الشباب مصدرا لأصحاب الأعمال للاستفادة منهم".

وانطلقت في الرياض اليوم، أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان " الاستثمار في الإنسانية " وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

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