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الخميس.. قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية

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الخميس.. قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية الخميس.. قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية

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يقيم مركز إبداع قبة الغوري «بشارع الأزهر»، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 28 أكتوبر، حفلا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاسنعراضية.

حيث تقدم الفرقة أجمل تابلوهاتها الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي منها: العصاية، الأقصر بلدنا، الموشحات، الإسكندراني، النوبة، تحيا، سماح النوبة، وغيرها من الرقصات الممتعة التي تلقى استحسان محبي وعشاق الفنون الشعبية والتراثية المصرية.

يذكر أن «فرقة رضا» فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية، وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة.

المصرى اليوم

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