رئيس «خدمات الزراعة»: «كارت الفلاح» يوفر العديد من المميزات للمزارعين والدولة

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قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن تم الانتهاء من الموسم الصيفي بالنسبة للذرة والقطن والأرز، موضحا أن محاصيل الموسم الصيفي شرهة الاحتياج للماء والأسمدة.

وتابع «الشناوي» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة بمتابعة حركة الأسمدة وكارت الفلاح.

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن الموسم الشتوي بدأ بزراعة بنجر السكر، موضحا أنه يتم زراعة على 3 عروات في أغسطس وسبتمبر وأخيرًا الشهر أكتوبر، ومن ثم توريده للمصانع، مشيرًا إلى أن كارت الفلاح جزء من التحول الرقمي للدولة المصرية، لافتا إلى أن الفلاح على رأس أولوية اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن كارت الفلاح يوفر العديد من المميزات للفلاح والدولة، موضحا أن الفلاح يمكنه صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية بواسطة الكارت.