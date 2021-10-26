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مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد يطلقان الخطة التنفيذية لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود

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مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يطلقان الخطة التنفيذية لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد يطلقان الخطة التنفيذية لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود

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في إطار دور مركز تحديث الصناعة في دعم وتنمية التكتلات الصناعية في صعيد ، أطلق كل من مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة التنفيذية لتطوير تكتل صناعة العسل الاسود بقنا وذلك خلال ورشة العمل التعريفية بإجراءات التراخيص والاتجاهات الحديثة في صناعة المواد الغذائية ومتطلبات التصدير ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وحضر الندوة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتتضمن خطة تطوير تكتل العسل الاسود ملامح استراتيجية محددة سيتم تنفيذها من خلال عدة أنشطة محددة، وتتضمن هذه الأنشطة ترخيص العصارات في إطار ادراجها تحت القطاع الرسمي، وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بالصناعة لضمان جودة المنتج، وإعداد خطة لاختراق الاسواق بمنتجات صغار المصنعين.

المصرى اليوم

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