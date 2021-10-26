تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لماليزيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 31000 طن بضائع و356 شاحنة وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع و152 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 30400 طن بضائع و204 شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء لاستقبال السفينتين Dione وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Jumana وعلى متنها 25 الف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس وأمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا .