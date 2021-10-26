لا يتجاوز 5 دقائق.. اختبار بريطاني جديد يتنبأ بالإصابة بـ«ألزهايمر والخلل العقلي»

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كشفت دراسة أجرتها مؤسسة «يو جوف» البريطانية عن أن «الإصابة بمرض ألزهايمر أو أي نوع من الأمراض العقلية تعد أسوأ مصدر للخوف بين الكثيريين في المملكة المتحدة».

وتبدأ شركة «كوجنيتفتي نيوروساينس»، تابعة لجامعة كامبريدج البريطانية، تجارب هيئة الصحة الوطنية لاختبار تشخيصي بسيط يستغرق 5 دقائق، حيث تقول الشركة إنه «من شأنه أن يتنبأ فورًا وعلى نحو دقيق بخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ومدى الإصابة به والتي تمتد لفترة تصل إلى 15 عامًا من وقت إجراء الاختبار»، حبسب تقرير نشرته صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية اليوم.

وأوضح التقرير أن «توقيت ذلك مهم بالنظر إلى بريطانيا تواجه ما اعتبرته وباء مرض ألزهايمر والخلل العقلي، وذلك بسبب تقدم السكان في العمر»، مشيرًا إلى أن الأعداد المتأثرة من المتوقع أن تقفز من نحو 800 ألف وحتى ما يزيد على 1.2 مليون في إنجلترا وويلز وذلك بحلول 2040«.

وقال التقرير إن «معظم الأشخاص يتم تشخيصهم فقط عندما تبدأ بعض الأعراض في الظهور، مثل فقد الذاكرة الشديد أو التشويش أو نسيان الكلمات أو الشعور بالقلق والانسحاب».

ونقل التقرير عن المدير التجاري لشركة «كوجنيتيفتي»، جيمس ميدكاف، قوله إن «الاختبار الجديد بسيط على نحو ملحوظ».

وأوضح ميدكاف أنه «يجري في الاختبار عرض صور بشكل خاطف لا يتجاوز أجزاء من الثانية، حيث يوجد صور لحيوانات وأخرى بدون حيوانات، وعلىك أن ترد بسرعة بالضغط على الرد بنعم أو لا، استنادا إلى الصورة التي تراها».

وأوضح أن «التقاط صورة حيوان بسرعة يعد أمرًا حيويًا لبقائنا على قيد الحياة»، قائلًا إن «المهمة تشمل بعض التكوينات والتركيبات الأكثر أهمية في مخنا، مثل لوزة المخيخ، والتي تساعد في تنظيم استجابتنا التي تتمثل في القتال أو الفرار».

وأشار التقرير إلى أن «الاختبار يعتمد بشكل بحت على الاستجابات الغريزية، فنحن لا نتعلم بشكل واع كيف نؤديه، لذا فإن التدريب لا يمكن أن عمل على تحسين عشرات الأشخاص بمرور الزمن».

وأوضح أن «الاختبار جرى تصميمه ليعمل على شاشات مثل شاشات التليفون المحمول، حيث تؤكد الشركة أن الاختبار مباشر جدا، حيث تخطط لبيع استمارة مختصرة لأي شخص يريد استعمالها في المنزل، حيث لا تتجاوز مدة الرد عليها دقيقتين».

وأكد الدكتور ميدكاف أن «بوسعك استخدام الاختبار كل يوم لتعقب ومتابعة حالتك العقلية وما ستؤول إليه على مدار أسابيع مقبلة».

في حين أكدت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن «مرض ألزهايمر والاختلال العقلي كانا من الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يتسببان في دور رعاية المرضى، في أكثر من 65% من الوفيات».