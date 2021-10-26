أخبار عاجلة

"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف -
حزب الله.. من "حكومة ظل" إلى تكتل يمتلك "الثلث المعطل" ويرتكب الإرهاب وغسل الأموال -
الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه -
60  حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا" -
جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد

Print
الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية ) الخميس المقبل ورشة عمل حول «دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد».

وصرح الوزير مفوض دكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية إن هذه الورشة تأتي انطلاقا من الخطة الاستراتيجية الإعلامية العربية للأعوام (2017-2021)، ومحاورها الاستراتيجية. وأهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية، وذلك في إطار الخطة العلمية السنوية لإدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال لعام 2021.

واضاف التميمي في تصريح له، اليوم، «ان الورشة تستهدف التعريف بالتجارب العربية الرائدة في مجال دور الإعلام في التوعية بمخاطر تفشي الفساد وتداعياته على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية، كما تهدف الورشة إلى غرس ثقافة عربية فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام العربية المختلفة وأفراد المجتمع العربي ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

واوضح التميمي ان الورشة تهدف كذلك إلى تعريف المجتمع العربي بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة، وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته.

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية في وزارات الإعلام بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، والإعلاميون العرب المشاركين في ورشة العمل، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.

وتناقش ورشة العمل أربعة محاور أساسية من خلال ثلاث جلسات عمل حول أهمية توجيه الرأي العام العربي بنزاهة وشفافية لتوحيد جهوده لمكافحة الفساد، وأهمية توجيه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد من خلال الرسائل الإعلامية الهادفة، بالاضافة إلى مناقشة مقومات وعوامل نجاح الجهد الإعلامي العربي، ومعوقات الجهد الإعلامي العربي. إلى جانب تجارب الدول العربية الإعلامية الناجحة في تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا