الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد

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تنظم الامانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية ) الخميس المقبل ورشة عمل حول «دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد».

وصرح الوزير مفوض دكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية إن هذه الورشة تأتي انطلاقا من الخطة الاستراتيجية الإعلامية العربية للأعوام (2017-2021)، ومحاورها الاستراتيجية. وأهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية، وذلك في إطار الخطة العلمية السنوية لإدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال لعام 2021.

واضاف التميمي في تصريح له، اليوم، «ان الورشة تستهدف التعريف بالتجارب العربية الرائدة في مجال دور الإعلام في التوعية بمخاطر تفشي الفساد وتداعياته على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية، كما تهدف الورشة إلى غرس ثقافة عربية فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام العربية المختلفة وأفراد المجتمع العربي ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

واوضح التميمي ان الورشة تهدف كذلك إلى تعريف المجتمع العربي بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة، وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته.

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية في وزارات الإعلام بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، والإعلاميون العرب المشاركين في ورشة العمل، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.

وتناقش ورشة العمل أربعة محاور أساسية من خلال ثلاث جلسات عمل حول أهمية توجيه الرأي العام العربي بنزاهة وشفافية لتوحيد جهوده لمكافحة الفساد، وأهمية توجيه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد من خلال الرسائل الإعلامية الهادفة، بالاضافة إلى مناقشة مقومات وعوامل نجاح الجهد الإعلامي العربي، ومعوقات الجهد الإعلامي العربي. إلى جانب تجارب الدول العربية الإعلامية الناجحة في تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.