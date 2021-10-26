رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر 6 قرارات جديدة (تعرف عليها)

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، 6 قرارات جديدة بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، حسبما أعلنت قناة الحدث.

كان مكتب البرهان قد أعلن عن عقد مؤتمر صحافي، بعد ظهر الثلاثاء، عقب إعلانه عدة إجراءات في السودان، أمس.

كانت وكالة أنباء رويترز نقلت صباح اليوم قالت إن الاتصالات انقطعت في السودان، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الصحة السودانية إن 7 أشخاص سقطوا قتلى في اشتباكات بين الجنود ومحتجين خرجوا إلى الشوارع.