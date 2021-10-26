أندريه زكي: إلغاء مد حالة الطوارئ «تتويج لرؤية القيادة السياسية»

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أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، معتبرا أنها خطوة تاريخية تعكس استقرارًا حقيقيًّا لمؤسسات الدولة، والتي تسير بخطى ثابتة لبر الأمان، بعد سنوات من الكفاح والعمل الجاد للقيادة السياسية المخلصة.

وقال زكي: «تحقق الدولة المصرية يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، والقرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ خير دليل، مضيفا أنه سيساهم بفاعلية في نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، التي تحقق طموحات وأحلام المصريين.

وأشار زكي إلى أنه وفي ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة في مصر، أثبتت القيادة السياسية أن مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق بها دولة القانون والحقوق.