القابضة للمياه: رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالشركات التابعة، وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية وفقا للشروط والمعايير التي تضعها الشركة القابضة لبرامج المسار الوظيفى والترقى.

وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشرى ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تلبية الخدمة في أقل وقت ممكن.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد عقدت ورشة عمل لتقييم مشاريع مشاركين برنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات المؤهلة لدرجة رئيس قطاع الشركات بشركات ( صرف القاهرة -القليوبية- الغربية- الجيزة)، من خلال اللجنه المقيمة والمكونه من عدد من الخبراء المعتمدين بالشركه القابضة.

وشملت ورشة العمل عروضا تقديمة للخطط التطويرية لتحقق الأهداف الخاصة بالقطاعات المختلفة.