أخبار عاجلة

"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف -
حزب الله.. من "حكومة ظل" إلى تكتل يمتلك "الثلث المعطل" ويرتكب الإرهاب وغسل الأموال -
الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه -
60  حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا" -
جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لأكثر من 30 عاما.. مستشفى تقدم مياه الصرف الصحي للمرضي بدلا من مياه الشرب (تفاصيل)

Print
لأكثر من 30 عاما.. مستشفى تقدم مياه الصرف الصحي للمرضي بدلا من مياه الشرب (تفاصيل) لأكثر من 30 عاما.. مستشفى تقدم مياه الصرف الصحي للمرضي بدلا من مياه الشرب (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استخدم مستشفى ياباني، عن طريق الخطأ، مياه المرحاض بدل من مياه شرب لما يقرب من 30 عامًا، وظلت تقدمها للمرضى والموظفين وفق ما ذكر موقع موقع «breakinglatest » الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن مستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان أعلن أنه في جزء من المبنى الطبي للمستشفى التابع لوزارة الطب، كان يجب استخدام مياه الآبار التي تمت معالجتها ببساطة في تنظيف المراحيض، لكن أنبوب مياه الآبار كان متصلاً بشكل غير صحيح.

بينما كان المستشفى يستعد لبناء مبنى جديد للتشخيص والعلاج، اكتشف الموظفون المعنيون هذه المشكلة أثناء الفحص.

وفقًا التقارير، تم بناء المستشفى في عام 1993، واستمر خطأ توصيل أنابيب المياه لما يقرب من 30 عامًا.

وأشارت إدارة المستشفى أنها كانت تقوم باختبارات دورية للمياه، مرة واحدة في الأسبوع، منذ أبريل من العام 2014 ولم تكن هناك مشاكل في جودة المياه ولم يكن هناك أي خطر على صحة المرضى.

واعتذر الشخص المسؤول عن ذلك علنًا، قال: "المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية متطورة تسببت في قلق الجمهور ، وأنا آسف جدا لذلك". بحسب ما ذكر موقع «breakinglatest».

وأضاف أن هناك 105 مباني في الجامعة تستخدم مياه الآبار المعالجة، وستقوم بفحص توصيل أنابيب المياه الخاصة بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي

48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي

في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية

في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية

مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الدرندلي : أحترم الخطيب وقائمته الانتخابية.. وأخوض المنافسة بشرف وبمبادئ وقيم الأهلى

الدرندلي : أحترم الخطيب وقائمته الانتخابية.. وأخوض المنافسة بشرف وبمبادئ وقيم الأهلى