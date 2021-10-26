لأكثر من 30 عاما.. مستشفى تقدم مياه الصرف الصحي للمرضي بدلا من مياه الشرب (تفاصيل)

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استخدم مستشفى ياباني، عن طريق الخطأ، مياه المرحاض بدل من مياه شرب لما يقرب من 30 عامًا، وظلت تقدمها للمرضى والموظفين وفق ما ذكر موقع موقع «breakinglatest » الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن مستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان أعلن أنه في جزء من المبنى الطبي للمستشفى التابع لوزارة الطب، كان يجب استخدام مياه الآبار التي تمت معالجتها ببساطة في تنظيف المراحيض، لكن أنبوب مياه الآبار كان متصلاً بشكل غير صحيح.

بينما كان المستشفى يستعد لبناء مبنى جديد للتشخيص والعلاج، اكتشف الموظفون المعنيون هذه المشكلة أثناء الفحص.

وفقًا التقارير، تم بناء المستشفى في عام 1993، واستمر خطأ توصيل أنابيب المياه لما يقرب من 30 عامًا.

وأشارت إدارة المستشفى أنها كانت تقوم باختبارات دورية للمياه، مرة واحدة في الأسبوع، منذ أبريل من العام 2014 ولم تكن هناك مشاكل في جودة المياه ولم يكن هناك أي خطر على صحة المرضى.

واعتذر الشخص المسؤول عن ذلك علنًا، قال: "المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية متطورة تسببت في قلق الجمهور ، وأنا آسف جدا لذلك". بحسب ما ذكر موقع «breakinglatest».

وأضاف أن هناك 105 مباني في الجامعة تستخدم مياه الآبار المعالجة، وستقوم بفحص توصيل أنابيب المياه الخاصة بها.