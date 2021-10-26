أحمد فتحي يحكي تجربته بعد تخرجه من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان

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استضاف قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان الفنان أحمد فتحي لنقل تجربته بعد تخرجه من القسم عام ٢٠٠١، لطلاب شعبة التمثيل.

جاءت هذه الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة رشا صالح وكيل لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس القسم ،وتنظيم الدكتور وليد فوزي المدرس بشعبة النقد والدراما بالقسم، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقسم.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بآداء خريجي جامعة حلوان في مختلف المجالات وفى كل محفل، مؤكداً أن الفن هو القوى الناعمة التي تعمل على الارتقاء بالمواطن وفكره، وأضاف سيادته أن التواصل بين الطلاب والخريجين وتبادل الخبرات يعد ذو أهمية كبيرة.

رحبت الدكتورة مها حسني بالفنان أحمد فتحي، وأكدت على اهتمام الكلية بعقد الندوات المختلفة للطلاب، متمنية لطلاب القسم تحقيق نجاح مماثل.

أوضحت الدكتورة دعاء عامر أن الندوة تضمنت طرح تساؤلات الطلاب والإجابة عنها، كما عبر الطلاب عن سعادتهم بلقاء فنان موهوب ومتميز ومحبوب وسط جيله.

أبدى الفنان أحمد فتحي سعادته لتواجده في كليته، كما قام بسرد ذكرياته أثناء دراسته بجامعة حلوان، وأكد على أهمية الدراسة في ثقل الموهبة والقدرات الفنية وتشكيل الوعي، وهو ما ساعده في فهم الكتابات والشخصيات التي تعرض عليه، بالإضافة إلى أن النجاح في الوسط الفني والوصول للجمهور ليس سهلا وانما يحتاج إلى مجهود كبير ومصداقية كبيرة مع النفس، كما أبدى سعادته بهذا التكريم من القسم الذي تخرج منه جيل كبير من الفنانين، كما نصح الطلاب الجدد بالاستماع إلى نصائح الأساتذة في اختيار الأعمال الجيدة والعمل على تحسين القدرات الفنية.