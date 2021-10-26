محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

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شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، وذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع المحافظ التجربة باستخدام 250 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي في عدد من الأنفاق من بينها «شعراوي وسعد زغلول وكلية العلوم» بمدينة بنها، ونفق سندنهور بمركز بنها، ونفقي الحدادين ومشتهر بمركز طوخ، ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها، كما تم محاكاة التجربة بالطريق الزراعي أمام قرية كفر أبوجمعه ونفق الطريق الدائري.

وقال «المحافظ»، إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الامطار.

وأكد الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

يُذكر أن محافظ القليوبية، وجّه برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وادارات الازمات وغرف العمليات بالمراكز، مشددًا على الإلتزام بإتخاذ عدة تدابير منها مراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الامطار والاطقم العاملة عليها، والانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعی ومناسیب الترع والمصارف، وتطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعی، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك بجانب التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وأخيرا التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة.

وحرصا على سلامة المواطنين، شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء، استعدادًا لموسم الأمطار، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية والإستجابة لشكاوى المواطنين.

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي

محافظ القليوبية يشهد محاكاة للتعامل مع السيول والأمطار بالأنفاق والطريق الزراعي