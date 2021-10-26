النيران تلتهم شقة سكنية في الشيخ زايد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كانت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، انقل رجال الإطقاء إلى مكان البلاغ وتم الدفع بـ 3 سيارات لمواجهة الاشتعال.

فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول الأشتعال لمحاصرته ومنع انتقاله إلى العقارات المجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية في الحادث.