أخبار عاجلة

"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف -
حزب الله.. من "حكومة ظل" إلى تكتل يمتلك "الثلث المعطل" ويرتكب الإرهاب وغسل الأموال -
الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه -
60  حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا" -
جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية: قرار إلغاء تمديد الطوارئ يعكس مدى الاستقرار بالدولة المصرية بفضل استراتيجيتها الحكيمة

Print
مفتي الجمهورية: قرار إلغاء تمديد الطوارئ يعكس مدى الاستقرار بالدولة المصرية بفضل استراتيجيتها الحكيمة مفتي الجمهورية: قرار إلغاء تمديد الطوارئ يعكس مدى الاستقرار بالدولة المصرية بفضل استراتيجيتها الحكيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قرار الرئيس عبدالفتاح ،رئيس الجمهورية، بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو إنجاز حقيقي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مفتي الجمهورية ،اليوم الثلاثاء : أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الذي حققته بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان في مصرنا الحبيبة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهًا الشكر والتحية لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وخاصة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: ميسي الأفضل في العالم.. وهذه نصيحتي لـ «صلاح»

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: ميسي الأفضل في العالم.. وهذه نصيحتي لـ «صلاح»

سموحة يتعادل مع المصري البورسعيدي

سموحة يتعادل مع المصري البورسعيدي

جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية

جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية