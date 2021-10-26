سمية الخشاب ترشح مدربا لمانشستر يونايتد: «المهم الكوفتجي ده يمشي»

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تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند تويتر في مصر، على مدار الساعات الماضية بعد تدوينة حققت تفاعلا كبيرا ترشح فيها مدربا لنادي مانشستر يونايتد خلفا لسولشاير.

وقالت فيها سمية: «كونتي، زيدان أو سمية الخشاب المهم الكفتجي دا يمشي»، ويأتي ذلك بعد خسارته ب5 أهداف دون مقابل أمام نادي ليفربول.

معروف أن سمية مهتمة بكرة القدم العالمية وتشجع دائما كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد،ووجهت رسالة لسولشاير قالت فيها:«أنا بجد لو شفتك هعمل منك بطاطس محمرة، منك لله يا بعيد امشي بقى وارحمنا».

وفي تويته أخرى قالت سمية:«أنا كنت عارفة أنه بتاع كفته دا مش مدرب دا آخره يدرب رقصة بحيرة البجع».

وردا على تدوينات سمية الخشاب كانت هناك ردود فعل قوية من جمهورها وكتب إسلام شاهين: رسمياً سمية الخشاب مديرا فنيا لمانشستر يونايتد.

وكتب مؤنس ناشرا صورة لسولشاير: «اهرب علشان الفنانة سمية الخشاب بتدور عليك».

وكتب أحمد حسام ميدو في تغريدة: «لازم استضيف ‎سمية الخشاب قريب واجيبلها سولشاير مداخلة على زووم؛ وأعمل debate ما بينه وما بينها ريمونتادا».