«نيتفليكس» تطلق الصور الأولى لمسلسل «INVENTING ANNA»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلقت شبكة «نيتفليكس» الصور الأولى لمسلسل «INVENTING ANNA» من أعمال الكاتبة شوندا رايمز، والذي يتناول قصة صحفي يعمل على إثبات العديد من التحقيقات في قضية «آنا ديلفي»، الشخصية الألمانية الأشهر على انستجرام، والتي سلبت حديث المجتمع وأموالهم في نيويورك، ولكن هل هي أشهر امرأة محتالة في نيويورك، أم أنها مجرد صورة جديدة للحلم الأمريكي؟.

وبينما تنتظر «آنا» محاكمتها، تجمعها مع الصحفي علاقة مظلمة، ومضحكة، ومليئة بالحب والكراهية تدفعه ليعمل على مدار الساعة لمعرفة إجابة السؤال الأشهر في نيويورك وهو من هي «آنا ديلفي»؟.

المسلسل مستوحي من المقال الأشهر «كيف خدعت آنا ديلفي مجتمع نيويورك» في مجلة نيويورك بقلم جيسيكا بريسلر، التي تعمل أيضًا كمنتجة للمسلسل.

يذكر أن المسلسل تأليف شوندا رايمز، مات بيرن، جيس براونيل،أبي أجايي، نيك نارديني، وإخراج ديفيد فرانكل، ديزي فون شيرلر ماير، ايلين كوراس، نزينجا ستيوارت.

وبطولة آنا كلومسكي، جوليا جارنر، أريان مؤيد، كايتي لويس، ألكسيس فلويد، اندريس هولم، انا ديفير سميث، جيف بيري، تيري كيني، لافيرن كوكس.