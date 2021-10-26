محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة في مستهل زيارتها للمحافظة

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك في حضور الوفد المرافق لسيادتها، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والنائبة مرفت ميشيل عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

رحب المحافظ بالوزيرة، معربا عن تقديره وأبناء المحافظة لهذه الزيارة الهامة، والتي ستشمل عددًا من الفعاليات في موضوعات تمس وتدعم بشكل مباشر الأهداف التنموية للمحافظة ،خاصة في مجالات التوعية،وريادة الأعمال، والارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطن بالقرى، مشيرا إلى أن مثل تلك الزيارات تجسد اهتمام الدولة المصرية بصعيد مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبها، أكدت الوزيرة اهتمامها الكبير بمحافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة العمل المتواصل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني من أجل الدفع بجهود ورؤية مصر التنموية خاصة في مجال مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال مبادرة «مراكب نجاة»، معربة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال الذي وجدته من المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.